franceinfo junior. Pourquoi moins de plastique et comment être plus éco-responsable dans la vie de tous les jours ?

L'annonce sur la fin du plastique pour l'emballage de certains fruits et légumes à partir de janvier prochain suscite de nombreuses questions auprès des élèves de CM2 de l’école élémentaire publique d’application Saint-Sébastien, à Paris, dans le 11e arrondissement. Emmanuelle Figueras, journaliste et auteure de nombreux ouvrages pour la jeunesse autour de la nature et de sa préservation, dont Mes p'tites questions-Le plastique (éditions Milan), répond aux enfants.



"Pourquoi la loi qui interdit de mettre des sachets plastiques pour certains fruits et légumes, on ne l'a pas faite plus tôt ?", demande Nolan, 10 ans. Et "pourquoi faut-il supprimer les emballages des fruits et légumes et ne pas supprimer les plastiques des brosses à dents, des lessives et des autres produits ?" s'interroge à son tour Gnioukhourou. Inès, elle, voudrait savoir comment trouver des emballages de remplacement et "inventer une matière qui ne soit ni le plastique, ni le papier, et qui peut être beaucoup plus réutilisable et qui n'est pas trop mauvais pour la nature ?". Enfin, Gnioukhourou demande à la spécialiste des exemples précis : "Nous, les enfants, dans notre vie quotidienne, comment peut-on faire pour utiliser moins de plastiques et être plus écologiques ?".

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.