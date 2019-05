franceinfo junior. Pourquoi le tableau de la Joconde est-il si célèbre ?

Leonard de Vinci, autoportrait. (DEA / BARDAZZI / DE AGOSTINI EDITORIAL)

Pour célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, Emmanuel Macron a reçu jeudi à Amboise le président de la République italienne. C'est l'occasion pour franceinfo junior de retracer la vie de ce peintre, sculpteur et inventeur de renom. Pour répondre aux questions de collégiens : Pascal Brioist, professeur d'histoire moderne à l'université François Rabelais de Tours, membre du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance. Il est l'auteur notamment du livre Les audaces de Léonard de Vinci, paru la semaine dernière chez Stock.

Jordan, élève en cinquième, pose la première question : il veut savoir d'où vient Léonard de Vinci. "Il est né dans un petit village, Vinci, entre Pise et Florence, en Italie. C'est un jeune enfant de la campagne, qui était un fils illégitime. Il partait même avec un handicap : on ne l'autorisait pas à aller à l'université à cause de sa bâtardise", explique le spécialiste de Léonard de Vinci.

Qui était la Joconde ?

Le collégien enchaine avec une remarque sur le tableau La Joconde, peint par Léonard de Vinci : Et si c'était sa mère qui était représentée avec son sourire ? s'interroge l'élève. "Jordan pose une question qui est une question fréquente : qui est la Joconde ? il y a une eu quantité d'hypothèses", commente Pascal Brioist. Mais en réalité, grâce à des archives, on sait désormais qu'il s'agit de Lisa Gherardini, "la femme d'un marchand florentin". Ce tableau était donc une commande faite par ce commerçant en l'honneur de son épouse.

Mohamed veut à son tour savoir pourquoi ce tableau est si célèbre. "C'était un tableau qu'on appréciait déjà du temps de François Ier et même de Louis XIV. Mais ce n'était pas un tableau universellement connu dans le monde entier. Ce qui a accéléré les choses, explique le professeur d'université, c'est qu'en 1911, quelqu'un a volé le tableau pour le rendre à sa patrie l'Italie, ça a créé un scandale." Et c'est en même temps ce qui l'a rendu mondialement célèbre. Est-ce qu'il existe des tableaux de Léonard de Vinci qu'on ne connaît pas ? Avait-il des enfants ? Sur cette page, réécoutez en entier notre émission franceinfo junior du jour sur Léonard de Vinci.

