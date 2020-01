franceinfo junior. Pourquoi il y a des incendies en Australie ?

Un pompier lutte contre les flammes d'un feu de fôret à Nowra en Australie, le 31 décembre 2019. (SAEED KHAN / AFP)

Après trois mois de lutte, les pompiers australiens ont annoncé, lundi 13 janvier, avoir réussi à maîtriser le plus important "méga-feu" du pays. Cet immense brasier est situé dans la zone montagneuse de Gospers, au nord-ouest de la banlieue de Sydney. Il était hors de contrôle depuis presque trois mois.

Les enfants sont nombreux à avoir vu des images de ces incendies en Australie et les conséquences, notamment pour les animaux. Mais d'où viennent ces feux ? Comment les habitants et les animaux y font face ? On en parle dans franceinfo junior ce mardi avec Gaële Joly, journaliste à la rédaction de franceinfo. Elle revient d'Australie où elle a réalisé une série de reportages pour franceinfo. Pour l'interviewer : Antar, Abdoallah et Salma, des élèves de CM1 de l'école Ambourget à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Une grande sécheresse dans le pays

Au micro, Antar pose la première question "Qui a brûlé la forêt ?" Une question importante mais pas si évidente, à laquelle répond la reporter : "Chaque année en Australie, il y a des feux de brousse qui démarrent en décembre jusqu'en mars-avril. Cette année, ils ont commencé très tôt parce qu'il a fait très chaud, il y a une grande sécheresse. Les feux ont pris plus tôt. Il y a eu des très gros feux, difficiles à arrêter pour les pompiers. C'est la nature qui est comme ça mais qui s'est emballée cette année." Est-ce qu'il y a eu des victimes ? Comment font les animaux ? Comment lutter contre ces feux ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour consacrée à la situation des incendies en Australie.