franceinfo junior. Où en est le Brexit ?

Des pancartes et des drapeaux européens devant la Parlement britanniques à Londres (Grande-Bretagne), le 23 octobre 2019. (TOLGA AKMEN / AFP)

La Chambre des communes britannique a voté mardi 22 octobre en faveur du nouvel accord de séparation conclu par leur Premier ministre Boris Johnson et les dirigeants de l’Union européenne, tout en exigeant plus de temps pour l’examiner.... alors que la sortie du pays est prévue pour le 31 octobre. Mais alors où en est le Brexit ? Pourquoi ça bloque ? Au micro, des collégiens posent leurs questions sur le sujet. Ils sont élèves en 5e au collège Paparemborde à Colombes (Hauts-de-Seine). Ils interviewent Christian Lequesne, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes.

"De quand ça date ? Depuis quand ils veulent quitter l'Europe ?" demande en premier Lina. Christian Lequesne reprend le fil de l'histoire : "Les Britanniques commencent à en parler sérieusement à la fin de la décennie 2000, début de la décennie 2010", quand se crée le parti indépendantiste Ukip qui revendique la sortie de l'UE. Une situation qui pousse les conservateurs à réfléchir à ce sujet. Le spécialiste explique ensuite le mécanisme et les enjeux du referendum sur le Brexit qui remonte à 2016.

Brexit : vers un report ?

Pourquoi la date du 31 a-t-elle été fixée pour le Brexit ? demande à son tour Yassir.

"À l'origine, ils devaient sortir au mois de mars 2019 mais l'accord qui a été négocié entre la Grande Bretagne et les autres partenaires de l'UE... il fallait le soumettre au parlement national, qu'on appelle la Chambre des communes. (...) Il se trouve qu'à trois reprises ce parlement a refusé l'accord donc le Premier ministre de l'époque, Mme Theresa May, qui n'a pas eu d'autre choix que de négocier un délai supplémentaire. Il a été fixé au 31 octobre 2019." Mais "à l'heure où nous parlons, il y a une grande question de savoir si un nouveau délai va être négocié" par Boris Johnson, le nouveau Premier ministre britannique. Sur cette page, réécoutez en entier notre émission avec toutes les questions des enfants et les réponses de l'invité sur le Brexit.