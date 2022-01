franceinfo junior. Opération Pièces Jaunes 2022 : "Où va l'argent récolté ?"

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

L'opération Pièces Jaunes 2022, avec la Fondation des Hôpitaux et dont les dons permettent d'améliorer le quotidien des enfants et des adolescents à l'hôpital, a été lancée le 12 janvier et se terminera le 5 février prochain. L'occasion de faire un point avec Anne Barrère co-fondatrice de l'opération Pièces Jaunes, vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux.

Voici toutes les questions posées par les élèves de la classe de CM1 de l’école élémentaire Eustache Varet de Violaines, dans le département du Pas-de-Calais :

Hélèna demande tout d'abord : "Depuis quand l'opération Pièces Jaunes existe-t-elle ?". Ensuite, Hugo s'interroge : "Où va l'argent récolté et à quoi ça sert ?".

"Combien d'argent ont-ils récolté depuis que l'opération a commencé ?" Tom sur franceinfo

Enfin, Hélèna pose une dernière question : "Qui est le parrain cette année de l'opération Pièces Jaunes ?".

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.