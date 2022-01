franceinfo junior. Nouvelle année, nouvelles résolutions !

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Bonne année ! Il est donc temps d'évoquer les bonnes résolutions. Claude Halmos, psychanalyste, essayiste, que l'on peut écouter tous les samedis sur franceinfo dans la chronique C'est dans ma tête et autrice du conte Le pyjama de la tour Eiffel, répond aux questions des élèves de la classe de CM2 de l'école primaire Fondary, à Paris.

"L'année dernière, j'avais pris une bonne résolution, raconte Thaïs, 10 ans. C'était de me concentrer plus sur l'école. Ça avait marché et pour cette année, je pense à une nouvelle résolution, c'est d'écouter mes parents quand ils me demandent quelque chose, et bien je le fais directement ! Pourquoi prend-on des bonnes résolutions en début d'année ?"

Ensuite, Mathéo demande : "Je n'ai pas pensé à une résolution pour cette année, mais je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est embêtant si, moi, je ne trouve pas des bonnes résolutions en début d'année ?"

Pour moi, une bonne résolution, c'est quelque chose qu'on fait et on le tient, et on s'améliore. Par exemple là, cette année, j'ai commencé à travailler ma dictée pour faire un objectif, avoir zéro faute ! Lola, 10 ans, à franceinfo

Lola pose ses questions : "Comment fait-on pour tenir de bonnes résolutions durant toute l'année ? Existe-t-il de mauvaises résolutions ?"

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.