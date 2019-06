franceinfo junior. Métiers, études... Comment bien choisir son orientation ?

Classe de terminale dans un lycée parisien. (MARTIN BUREAU / AFP)

Résultats de Parcoursup, premières épreuves du bac qui arrivent. La fin de l'année scolaire signifie aussi le début des conseils de classe et donc des choix d'orientation, de filières. Mais comment ça marche ? Comment sait-on au collège ou au lycée le métier que l'on voudra faire plus tard ? Elèves en sixième à Paris, Déomarcus, Sophie, Narjice et Gouda en ont déjà une petite idée : médecin, pompier, psychologue... ou pourquoi pas journaliste. Prendre le micro, c'est ce qu'ils font tous lundi 3 juin pour notre émission franceinfo junior du jour, consacrée à l'orientation scolaire. Pour répondre à leurs questions : Sylvie Amici, psychologue de l'Éducation nationale au lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois, spécialisée dans les questions d'orientation. Elle est également présidente de l'APSYEN-France, l'Association des conseillers d’orientation-psychologues.

Faut-il forcément faire des études pour trouver un métier ? C'est la question qui ouvre l'émission. Nos jeunes journalistes ne sont pas forcément d'accord avec cette idée, comme Gouda : "Non pas vraiment. Il y en a qui trouvent un métier comme ça." Sophia nuance : "Je pense qu’on peut avoir un métier sans faire d’études mais c’est un peu plus difficile que quand on a fait des études." Et qu'en dit l'invitée du jour ? "Ces enfants sont assez justes dans ce qu'ils disent, explique-t-elle. Le lien études-métier n'est pas aussi direct que ce que beaucoup disent."

Trouver un métier, faire des études ou s'orienter vers une alternance. Un choix pas évident à faire, à tout âge : "Choisir, c'est quelque chose de difficile", explique ainsi Sylvie Amici. En sixième, "à 11 ans, on est encore dans un stade de développement. On est aussi en train de grandir dans ses choix."

"Combien de temps on a pour choisir un métier ?" Gouda, 11 ans

Mais combien de temps a-t-on pour choisir un métier, se demande Gouda, 11 ans. "Toute sa vie, j'aurais tendance à dire puisque que tout au long de sa vie, on pourra changer de métier, changer d'environnement. On peut faire plusieurs métiers dans plusieurs endroits et plusieurs contextes. Par exemple, le métier de journaliste n'est pas le même selon l'endroit où on l'exerce et le média qu'on utilise." Mais parfois, il existe une pression pour choisir un métier : "Souvent les adultes vont être plus inquiets que vous et vous poser fréquemment cette question : "Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?" et ce n'est pas facile de répondre à cette question. (...) Pour cristaller son projet, un adolescent va être intellectuellement mûr pour faire ce type de choix que vers 16, 17 ans, 18 ans. Avant, c'est plus de la découverte."

Pour se renseigner sur les formations à suivre et les métiers qui existent, les élèves peuvent se rendre dans les Centres d'information et d'orientation. Il y a aussi des permanences et des ateliers dans les collèges, les lycées voire à l'université, menés par des psychologues spécialistes du conseil de l'orientation, détaille notre invitée du jour. Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier notre émission franceinfo junior du jour sur l'orientation scolaire.

