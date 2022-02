franceinfo junior. Le vaccin anti-Covid est-il le même pour les adultes et les enfants ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

La vaccination anti-Covid est disponible depuis le 22 décembre dernier pour les enfants de 5-11 ans avec l'accord des parents. Daniel Floret, pédiatre et vice-président de la Commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé (HAS), répond aux élèves de la classe de CM2 de l’école primaire Fondary à Paris.

"Est-ce que le vaccin est le même pour les adultes et les enfants ?" Elliott sur franceinfo

Noé,10 ans, dit ceci : "Je me suis fait vacciner et je n'ai pas eu de réaction, je voudrais savoir pourquoi les adultes ont plus souvent une réaction que les enfants ?"

À son tour, Annandha pose ses questions : "Dans la classe, il y a deux personnes sur 23 à avoir été vaccinées. Comment est-ce possible qu'il y ait si peu de personnes qui ont été vaccinées ?". Puis il s'interroge, "Est-ce qu'on peut mesurer maintenant si le vaccin est vraiment efficace sur les enfants ?" Et enfin, il voudrait savoir, "Est-ce que c'est possible, un jour, que nous, les enfants, ayons un pass vaccinal ?".

