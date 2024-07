franceinfo junior. Le métier de psychologue pour sportifs et sportives

Alors que les Jeux de Paris approchent et que le stress peut monter pour les participants, franceinfo junior s'intéresse à un métier de l'ombre : psychologue pour sportif.

Les Jeux olympiques de Paris 2024, c’est un jeu d’enfants tout l’été avec franceinfo junior et des émissions spéciales jusqu'au 25 juillet. Des sportifs de haut niveau comme le nageur Michaël Phelps parlent de plus en plus des troubles psychologiques qu’ils ont vécus : dépression, burn-out ou encore violences.

Les enfants s'intéressent aussi à ce sujet et à un métier peut-être méconnu : psychologue pour sportifs et sportives. Pour en parler, l'émission tend le micro à Élise Anckeart, elle est psychologue à Institut National du Sport et de la Performance (INSEP) où elle accompagne notamment des athlètes à se préparer à des compétitions comme les Jeux olympiques.

Sarah démarre l'émission avec sa question : "À quels problèmes vous faites face avec les sportifs ?", demande l'écolière. "Est-ce que les sportifs stressent pendant les JO ?", enchaîne Alix.

