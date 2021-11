franceinfo junior. La COP 26 et les jeunes

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au vendredi à 14h21 et 16h21

COP26 : les questions et les craintes des jeunes sur le dérèglement climatique et les actions envisageables pour le combattre.

À l’occasion du lancement de la COP26 en Ecosse, les élèves des classes de CM2 de l’école élémentaire d’application de Picpus, à Paris, posent leurs questions à Etienne Monin, journaliste spécialiste des questions sur l'environnement à franceinfo.

Fredestie, 9 ans, demande "à quoi ça sert, la Cop26 ? Et quand la COP26 a été créée ?" À son tour, Maxine, 9 ans, aimerait savoir : "Est-ce que les jeunes peuvent faire des choses pour arrêter la pollution ? Est-ce que la COP26 a déjà eu des effets sur la pollution et aussi contre le réchauffement climatique ?"

"Est-ce que tous les pays sont d'accord avec la COP26 ? Parce qu'il y en a qui peuvent ne pas être d'accord", pense Amanda. Fredestie s'interroge à nouveau : "Je voulais savoir si la COP26 c'est vraiment notre dernière chance pour le monde ?"

Pour terminer, Maxine demande "comment on est arrivé au point qu'il y ait des jeunes qui doivent descendre dans la rue pour faire bouger les choses et que on n'y ait pas pensé plus tôt ?"

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.