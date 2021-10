DIRECT. Réchauffement climatique : suivez l'ouverture de la COP26 de Glasgow, six ans après l'accord de Paris

Il est l'heure de faire un point sur l'actualité :

• #G20 Les chefs d'Etat et de gouvernement du G20 ont approuvé l'accord historique sur une réforme de la taxation internationale, qui prévoit de taxer au minimum 15% les bénéfices des multinationales. Les Etats-Unis et l'Union européenne ont également conclu un accord pour supprimer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium.

• Sept soldats maliens ont été tués dans deux attaques séparées au Mali, pays du Sahel en proie aux violences jihadistes, a annoncé l'armée.

• Cette nuit, la France va changer d'heure. À 3 heures, il ne sera que 2 heures. Si, certains le trouvent complétement inutile, quelles sont, en réalité, les conséquences du changement d'heure ? France 2 vous répond.



• #METEO Seul le département du Var restait placé ce soir en vigilance orange pour pluie et inondation par Météo-France, l'alerte ayant été levée pour les autres départements concernés par cet épisode cévenol et méditerranéen. La vigilance a donc été levée pour L'Ardèche, le Lozère et le Gard.