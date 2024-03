franceinfo junior. L'obésité touche désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h23

Plus d'un milliard de personnes sont touchées par l'obésité dans le monde, soit un habitant sur huit, alerte l'OMS, dans une estimation publiée vendredi 1er mars. Chez les enfants, ce taux a été multiplié par quatre en 30 ans.

C'est le sujet du jour dans franceinfo junior. Pour poser les questions, ce sont des élèves de l'école PEF à Saint-Ouen en région parisienne qui prennent la parole. Ils interviewent Martine Laville, professeur émérite à l’Université Lyon 1 et aux Hospices Civils de Lyon. Elle est l’auteure du rapport Mieux prévenir et prendre en charge l’obésité en France, paru l'an dernier pour le ministère de la Santé.

"Est-ce que c'est à cause de manger qu'on devient obèse ?", demande Lehna pour commencer. Dimitri veut savoir si le surpoids touche plus d'hommes ou de femmes. "Est-ce qu'on peut mourir à cause de l'obésité ?", questionne Noah à son tour. Lou se demande s'il y a de l'obésité dans tous les pays. "Comment fait-on pour maigrir ?", interroge Suzanne. "Est-ce que des gens se font harceler à cause de l'obésité ?" termine Lehna.

Sur cette page, réécoutez cette émission franceinfo junior sur l'obésité.