franceinfo junior. Enfants et Covid-19 : que dit la science ?

Des enfants arrivent masqués à l'école, le 7 septembre 2020 à Zagreb (Croatie) (DENIS LOVROVIC / AFP)

Enfants et ados ont repris le chemin des cours début septembre et encore beaucoup de questions sur le Covid-19 et les risques pour les plus jeunes. On en parle dans franceinfo junior avec les questions des enfants au micro d'Estelle Faure : Louise, Owen et Lucas, des élèves en CM1 à l'école Romainville à Paris.

"Est-ce que le masque c'est vraiment obligatoire dans les écoles primaires ?" demande Lucas, en CM1. Louise se demande de son côté : "pourquoi, nous, on est plus protégés du coronavirus alors que les adultes sont moins protégés que nous ?" Qu'est-ce que ça veut dire 'asymptomatique' ?"

Pour répondre aux questions des enfants ce lundi, l'émission reçoit le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil. Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier cette émission franceinfo junior sur le virus du Covid-19 et les enfants.