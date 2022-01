franceinfo junior. En quoi consiste la semaine olympique et paralympique ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

En 2024, Paris sera ville hôte des Jeux olympiques, avec une Semaine olympique et paralympique organisée par le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en partenariat avec le mouvement sportif français. Cette année elle se déroule du 24 au 29 janvier dans les établissements scolaires, sur le thème "le sport pour l’environnement et le climat".

Marie Barsacq, directrice "impact et héritage" au sein de Paris 2024, répond aux élèves de la classe de CM1 de l’école élémentaire Eustache Varet de Violaines dans le Pas-de-Calais. "J'ai entendu dire qu'il y aurait un défi. Quel est ce défi et qui l'a lancé ?" demande tout d'abord Eline, 9 ans.

"Quelle est la différence entre les disciplines olympiques et paralympiques ?" Line sur franceinfo

Enfin, Eline et Lola voudraient savoir : "Est-ce qu'on fait assez de sport à l'école ? et "Combien de temps faudrait-il faire de sport par jour quand on est un enfant ?" Enfin, Line posera la dernière question de cet entretien : "Qui peut participer à cette semaine et comment fait-on pour s'inscrire ?"

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.