franceinfo junior. En Colombie, sur la route avec les migrants vénézuéliens qui ont fui leur pays

Chaque jour, 35 000 Vénézuéliens traversent le pont-frontière Simon Bolivar, entre la Colombie et le Venezuela pour fuir leur pays. (BENJAMIN ILLY / RADIO FRANCE)

C'est une grave crise migratoire que connaît le Venezuela et elle se ressent particulièrement dans la région de Cùcuta, à la frontière avec la Colombie. Des Vénézuéliens prennent ce passage pour quitter leur pays, parfois à bout de force. C'est là que s'en rendu début septembre le journaliste de franceinfo Benjamin Illy. De retour de Colombie, il raconte son reportage à des élèves de sixième, venu du collège Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux pour enregistrer l'émission franceinfo junior.

Au micro, c'est Kévin qui pose la première question : "Qu'est-ce qu'il se passe au Venezuela en ce moment ?" demande le collégien au micro. "Il y a des pénuries, les gens ont faim, c'est pour ça qu'ils partent en masse. Il n'y a pas assez d'aliments dans les magasins, les rayons sont vides. Il n'y a pas assez de médicaments aussi dans les hôpitaux, on a beaucoup de mal à se soigner. C'est en tout cas ce que nous décrivent les migrants qu'on a rencontrés sur cette route de l'exode, ça veut dire que les gens quittent leur pays pour trouver un futur meilleur ailleurs", répond Benjamin Illy.

Avec Benjamin Illy, les apprentis journalistes ont écouté son reportage à la frontière entre Colombie et Venezuela. Au micro, les enfants racontent ce qui les a le plus interpellé : les migrants qui se font voler leurs affaires sur la route, le long trajet des migrants... L'occasion pour eux d'échanger avec le journaliste sur les conditions du tournage et de ses rencontres, comme celle avec une maman et sa fille de trois ans qui marchaient sur la route, dans le froid. "Ces Vénézuéliens avaient besoin de parler, d'alerter entre guillemet sur ce qui se passe dans leur pays", explique-t-il.

Colombie, pays d'accueil des migrants vénézuéliens

Tom se demande si des parents ont mis leurs enfants dans des camions pour traverser plus vite le pays. Ismaïl de son côté interroge Benjamin Illy sur leur destination : "Est-ce que vous savez pourquoi les Vénézuéliens ne s'arrêtent pas en Colombie ?" Le journaliste explique qu'une partie des migrants s'arrête en Colombie, "d'ailleurs c'est le pays qui accueille le plus de migrants venezuéliens", il y en aurait près d'un million installés en Colombie, précise-t-il.

Erin de son côté s'interroge sur un point plutôt pratique : "Comment vous faisiez pour comprendre ce qu'ils disaient ?" Et Benjamin Illy de répondre en VO et dans un sourire : "Yo hablo espanol [je parle espagnol]", mais il précise qu'il était parfois accompagné d'un habitant de la région, qui lui servait à la fois de guide et de traducteur.

Maxence questionne le reporter sur la situation des habitants sur place : "Y-a-t-il beaucoup de Vénézuéliens qui meurent de faim ?" Benjamin Illy lui explique : "C'est difficile de te répondre parce que c'est difficile pour les journalistes d'obtenir un visa, qui permet de travailler tranquillement au Venezuela. J'ai posé la question directement aux gens, 'est-ce que vous avez vu des personnes qui mouraient de faim au Venezuela ?'. À chaque fois la réponse était la même : oui." Tom se demande alors si les autres pays alentours donnent de l'aide au Venezuela. "Récemment, des pays d'Amérique latine se sont réunis à Quito, en Equateur, pour essayer de trouver une solution face à cette crise migratoire. Ils ont demandé au Venezuela, à Nicolas Maduro le président, d'accepter l'aide humanitaire internationale, pour l'instant, pas de réponse, explique le journaliste. Le gouvernement venezuélien a dit : pour nous, il n'y avait pas pas vraiment d'exode, pas de crise migratoire, c'est une manipulation qui vient de l'étranger, de l'opposition politique de droite au Venezuela."

Le reporter Benjamin Illy répond aux questions des jeunes journalistes de franceinfo junior, élèves en sixième, depuis un studio de Radio France, le 12 septembre. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

