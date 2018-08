EN IMAGES. Au Venezuela, acheter un kilo de tomates coûte des millions

Pour mettre un terme à cette situation, le président socialiste Nicolas Maduro a annoncé la mise en circulation d'une nouvelle monnaie, appelée le "bolivar souverain", dès lundi 20 août.

Au Venezuela, il faut des sacs de billets pour faire ses courses. En juillet, l'inflation a atteint 82 700%. Pour illustrer cette situation, Carlos Garcia Rawlins, qui travaille pour l'agence Reuters à Caracas, a pris en photo, jeudi 16 août, des produits de consommation courante à côté des billets nécessaires pour pouvoir les acheter.

Pour redresser l'économie, le président socialiste Nicolas Maduro a annoncé la mise en circulation d'une nouvelle monnaie, appelée le "bolivar souverain", dès lundi 20 août. Les nouveaux billets compteront cinq zéros de moins que les actuels. Le plus gros billet sera de 500 bolivars, équivalent à 50 millions de bolivars actuels (7 dollars au marché noir, la référence de facto). La pièce la plus petite sera de 50 centimes.

Un appel à la grève

Par ailleurs, le président Maduro veut rassurer en expliquant que le bolivar souverain sera adossé au petro, la cryptomonnaie vénézuélienne avec laquelle le gouvernement entend contourner le manque de liquidités et les sanctions financières des Etats-Unis.

Des aguments qui ne suffisent pas à convaincre. Trois des principaux partis d'opposition du Venezuela ont appelé samedi à une grève à compter de mardi contre "des mesures désordonnées et irrationnelles, contradictoires et non viables, qui ne feront qu'accroître le chaos et la crise économique que subit le Venezuela".