franceinfo junior. Des questions sur la pollution des océans

Un homme pose avec des masques jetés qu'il a trouvés sur une plage du quartier résidentiel de Discovery Bay sur l'île périphérique de Lantau à Hong Kong, le 13 mai 2020. (ANTHONY WALLACE / AFP)

C'est au cours de sa visite à Marseille et après une sortie en mer dans les Calanques que le Président Emmanuel Macron a annoncé, vendredi 3 septembre, la tenue d'un sommet sur les océans. Ce sommet environnemental, appelé "One Ocean", se déroulera fin 2021 ou début 2022 en France. Dans les thèmes abordés, il y aura celui de la pollution, et les enfants de franceinfo junior se posent déjà beaucoup de questions à ce sujet. Pour répondre aux élèves en CM1-CM2 à l’école élémentaire de Saint-Eucaire à Metz, l'invité de franceinfo junior est François Galgani, océanographe et biologiste à l'Ifremer.

"Pourquoi le plastique et la pollution se retrouvent-ils dans l’eau et pourquoi le plastique tue les poissons ?" questionne d'abord Cassie. De son côté, Angelina se demande si "les déchets flottent dans l’eau ?" et "qui est responsable de la pollution ?" Enfin, Safaa pose cette dernière question à notre spécialiste : "Est-ce vrai qu’il existe un septième continent ?"

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior à propos de la pollution des océans.