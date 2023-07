franceinfo junior. Dans quel pays le moustique tigre est-il apparu en premier ?

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Au micro de franceinfo junior, lundi 3 juillet, des enfants posent leurs questions sur le moustique tigre. Pour leur répondre : Grégory Lambert, responsable du pôle Lutte préventive au sein de l'Entente interdépartementale pour la démooustication du littoral méditerranéen.

Il est partout ou presque et gagne chaque année un peu plus de terrain en France : on parle du moustique tigre dans franceinfo junior. Sur ce sujet, au micro, on écoute les questions des élèves de CM2 de l'école Louise-Michel à Vigneux-sur-Seine (Essonne). Pour leur répondre : Grégory Lambert, responsable du pôle Lutte préventive au sein de l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen.

La première question revient à Ana-Maria : "Comment on peut savoir différencier un moustique tigre et un moustique normal ?" demande l'écolière. À leur tour, Grâce se demande comment ils se nourrissent et Ashley dans quel pays ils sont arrivés en premier. De son côté, Iris s'inquiète de ses piqûres : "Est-ce qu'on peut mourir d'une piqûre de moustique tigre ?"

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur les moustiques tigre.