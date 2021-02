franceinfo junior. Covid-19 : comment marchent les tests salivaires ?

Un test salivaire pratiqué sur une femme à Saint-Etienne (Loire), le 22 février 2021. (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Alors que de nouvelles mesures de restrictions sont prises dans les Alpes-Maritimes pour faire face à l'augmentation des cas de coronavirus, franceinfo junior se penche sur deux sujets d'actualité : les variants et l'arrivée des tests salivaires à l'école.

Pour répondre aux questions de Violettes, 12 ans, et Fantine, 8 ans et demi, franceinfo junior accueille Solenne Le Hen, journaliste santé à la rédaction de franceinfo.

Pour démarrer, Fantine s'interroge sur le fonctionnement des tests salivaires : "Pourquoi on est obligé de cracher dans un petit tube ? C'est ce que j'ai entendu", raconte la petite journaliste de huit ans et demi. Violette, 12 ans, questionne aussi : "Est-ce que les résultats arriveront plus vite" avec ce test recueillant la salive ? L'occasion pour la journaliste d'expliquer la différence entre différents tests. Les deux jeunes filles se demandent aussi en cœur : "Pourquoi on ne continue pas à aller se tester tout seul ? Pourquoi ils viennent dans les écoles ?" Elles ont aussi des questions sur les variants, dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines : "Est-ce que les variants sont plus dangereux que le Covid-19 ?", demande ainsi Fantine.

Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour, au micro du présentateur Augustin Arrivé.