franceinfo junior. Coronavirus : peut-on en guérir ?

Une personne mesure la température corporelle d'un passager débarquant du navire de croisière "Diamond Princess", à Yokohama (Japon) le 21 février 2020. (PHILIP FONG / AFP)

Alors que de nouveaux cas du Covid-19 apparaissent dans le monde, franceinfo junior répond aux questions des enfants sur les traitements à l'étude pour venir à bout de ce virus. Pour leur répondre : le docteur Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et chercheur au Centre international de recherche en infectiologie.

Térébentine pose la première question : "Est-ce que si on l'attrape, on doit rester enfermé ?" demande la jeune fille. Le spécialiste lui répond : "Si on l'attrape, actuellement, effectivement on demande à ce que les personnes qui sont malades, pour lesquelles on a fait un diagnostic, qu'elles restent enfermées, pas enfermées mais isolées" soit à l'hôpital, soit chez elles "parce qu'on pense qu'elles sont peut-être malades mais on n'est pas sûr". Le but : éviter que le virus passe d'une personne à l'autre et se propage.

Des traitements en cours de test

Anas enchaîne avec sa question : il veut savoir s'il existe un "remède" à ce virus et à la maladie respiratoire qu'il engendre. "Il n'existe pas de remède spécifique pour lequel on a des certitudes, explique le professeur. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs degrés de gravité de la maladie", avec des symptômes plus ou moins importants. Des traitements sont en train d'être testés, "des produits pour lesquels on n'est pas certain qu'ils marchent ou pas, c'est pour ça qu'on fait actuellement des essais cliniques. On a des données intéressantes qui montrent qu'ils peuvent marcher mais on est encore en train d'apprendre."

Térébentine veut savoir s'il y a plus de guéris ou de malades. "Beaucoup plus de guéris que de personnes qui meurent ou qui sont malades", répond l'invité. "Est-ce que le vaccin sera fait cette année ?" demande aussi Maïssa. "Probablement pas, parce que ça prend beaucoup de temps pour avoir un vaccin qui puisse être utilisé. Maintenant ce qu'il est possible, c'est que dès cette année on ait des vaccins proposés et qui puissent être testés pour voir s'ils marchent ou ne marchent pas" car il faut par exemple s'assurer qu'ils ne sont pas dangereux pour les humains.

Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior sur les traitements contre le Covid-19.