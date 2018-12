franceinfo junior. Comment sont inventés les desserts de grands chefs pâtissiers ?

Des buches de Noël sucrées. (MAXPPP)

Alors que les vacances d'hiver approchent, la période est chargée pour les pâtissiers, en pleine confection des bûches de Noël. L'un d'entre eux a pris le temps de venir rencontrer les jeunes intervieweurs de franceinfo junior. Au micro, des élèves de CM1 de l'école du Parc des Princes à Paris posent leurs questions à Maxime Frédéric, chef au Four Seasons du palace George V à Paris.



Hannah entame l'émission et lui demande pourquoi il a commencé la pâtisserie. "C'est depuis tout petit, raconte Maxime Frédéric aux enfants. Je pense que j'avais ton âge quand j'ai décidé d'être pâtissier, c'est à force de faire des gâteaux avec mes grands-mères" lors de ses vacances en Normandie : des gateaux au yaourt, au chocolat, du riz au lait... "À la fin de mon collège, j'ai décidé de commencer la boulangerie et la pâtisserie." Enzo s'interroge aussi : "Depuis quand travaillez-vous ?" Le pâtissier répond : "J'ai commencé la pâtisserie à l'école à 14 ans. Ça fait plus de la moitié de ma vie que j'en fais", s'amuse-t-il.

Des desserts qui sentent bon l'enfance

À propos du restaurant dans lequel il travaille, Mariam a une question : "Quel est le dessert le plus demandé ?" Maxime Frédéric raconte : "On a beaucoup de desserts. Un dessert qui est beaucoup demandé, c'est la fleur de vacherin." Une gourmandise créée par le chef : "Je me suis inspiré du lieu, des décorations florales, ça m'a inspiré pour faire un vacherin avec une forme de fleurs." Car c'est aussi le coeur du métier de pâtissier, explique-t-il : "Créer des dessert à part entière mais aussi réinterpréter des classiques qui parlent aux gens, qui font appel à leur enfance, leur gourmandise..."

Un travail d'équipe

Maria a une question sur les coulisses d'un tel restaurant... "Comment vous faites pour gérer trois restaurants à la fois ?" Petite explication du chef : "J'ai des sous-chefs qui sont répartis à chaque poste et je coordonne toute cette équipe-là." Soit un total de 43 pâtissiers, précise-t-il.

Et que va-t-il proposer à ses clients gourmands pour Noël ? "On commence à réfléchir à la bûche au mois de juin, juillet, pour que la bûche soit bonne et visuelle." Cette année, "on a fait une bûche qui ressemble à une pomme de pin tout en chocolat, dans laquelle sont glissées les petites bûches." De quoi donner l'eau à la bouche à nos jeunes intervieweurs. Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier l'échange entre des élèves de CM1 et le chef pâtissier du Four Season de l'hôtel George V, Maxime Frédéric.

