franceinfo junior. Comment sont installés les feux d'artifice ?

La fête du 14-Juillet, c'est d'ordinaire la période des feux d'artifice, un agenda contrarié cette année à cause du coronavirus. Mais comment sont fabriqués et manipulés ces feux ? On en parle dans franceinfo junior avec Marie Montagner, artificière, et les questions de Noa, 10 ans.