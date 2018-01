franceinfo junior. Comment s'occupe-t-on des enfants à l'hôpital ?

(SPEICH FR?D?RIC / MAXPPP)

Pour sa 28e édition, des stars comme Marina Kaye et Amir ont participé au lancement de l'Opération pièces jaunes à Marseille, mercredi 10 janvier. Jusqu'au 10 février, vous verrez peut-être fleurir ses tirelires avec la bouille du Petit Nicolas dessiné. Chaque année depuis 1989, ces petites boites sont installées pour collecter des pièces et de l'argent pour améliorer le quotidien des enfants et des ados à l'hôpital. Il est aussi possible de faire un don en ligne. La collecte a été créée par la Fondation Assistance publique - Hôpitaux de Paris et elle est présidée par Bernadette Chirac. Mais à quoi sert cet argent ? En 27 éditions, l'Opération pièces jaunes affirme avoir pu financer 8 422 projets pour enfants et adolescents dans 457 villes de France : création de Maison des parents, jeux pour enfants, fauteuils roulants, création de Maison des adolescents, équipements scolaires...

Quatre élèves de sixième posent leurs questions au sujet des enfants hospitalisés au micro de franceinfo junior à François-Henry Guillot, responsable de l'espace adolescent à l'hôpital Robert-Debré à Paris.

