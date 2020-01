franceinfo junior. Comment le personnage de Mortelle Adèle a été créé ?

Mortelle Adèle. (éditions Globulle)

Les histoires de Mortelle Adèle font un carton en librairie. Mr Tan - de son vrai nom Antoine Dole - raconte en BD les aventures de cette fillette intrépide et irrévérencieuse depuis 2012. Sur le papier, l'héroïne prend vie grâce aux dessins de Diane Lefayer. Le dernier tome Mortelle Adèle aux pays des contes défaits est sorti en octobre. Les deux auteurs de ses aventures sont les invités de franceinfo junior ce lundi. Pour les interviewer : des élèves de CM2 à l'école Pierre Larousse de Paris : Ibrahim, Nassim, Manar et Maïssa. Pour cette dernière, qui a beaucoup lu ses histoires, Adèle est une petite fille "rebelle, un peu fofolle". L'auteur abonde : "Elle est surtout courageuse pour avoir une vision du monde qu'il faut sans cesse remettre en question", pour l'auteur créateur du personnage.

Une héroïne pour les filles et les garçons

Mais pourquoi vous avez décidé de créer ce personnage, demande l'une des élèves. Antoine Dole répond : "C'est un personnage que j'ai créé quand j'avais 14 ans. Vous avez 10 ans, j'avais quatre ans de plus que vous quand je l'ai créée. Je la dessinais dans mes cahiers à l'école. J'étais très timide et il y a plein de choses que je n'osais pas dire aux autres. Pour réduire cette distance entre les autres et moi, je dessinais Mortelle Adèle et je lui faisais dire des bêtises. C'était un moyen de faire rire les gens, de me faire des copains et de transmettre des messages que je gardais un peu trop pour moi." Une héroïne qui peut aussi servir aux garçons pour s'inspirer, explique l'auteur.

"Vous comptiez faire un nouveau tome ?" demande une élève au micro. "Oui, on est en train de travailler sur le prochain. On a un tome qui sort au mois de mai, ce sera le tome 17. J'ai fini les textes et Diane va commencer les dessins", raconte le créateur de la série, qui rélève le nom du prochain tome : Karmastrophique. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior avec les questions d'enfants sur Mortelle Adèle et les réponses des auteurs Antoine Dole et Diane Lefayer.