franceinfo junior. Comment éviter les coups de chaleur cet été ?

Des enfants se rafraîchissent sous des douches pendant la canicule. Photo d'illustration. (PATRICK HERTZOG / AFP)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior passe à l'heure d'été, avec les questions des enfants et les réponses de spécialistes, au micro d'Estelle Faure.

Aujourd'hui, on prend soin de nous et on fait attention à notre santé avec la Dr Faiza Bossy, médecin. Au micro de l'émission, elle explique comment notre corps s'adapte aux grandes chaleurs de l'été. Nourriture, activités, boissons... elle donne aussi des conseils et raconte ce qu'on peut faire pour bien vivre ces moments de canicule.

Au micro, elle répond aux questions d'Alexis, 11 ans : pourquoi on transpire plus quand il fait chaud ? Comment éviter une insolation ? Pourquoi on ne peut pas courir en cas de canicule ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior et les conseils d'une médecin pour éviter les coups de chaud cet été, notamment pour les personnes les plus fragiles.