franceinfo junior. Combien de temps a pris la création du jeu vidéo Zelda ?

Du lundi au jeudi à 15h22 et 16h52

franceinfo junior Estelle Faure, Jules de Kiss Du lundi au jeudi à 15h22 et 16h52

À l’occasion de la sortie du nouveau jeu "The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom", les enfants de franceinfo junior posent leurs questions sur cette saga à Florent Gorge, historien du jeu vidéo.

Des élèves de sixième du collège du Larzac à La Cavalerie (Aveyron) posent des questions sur le jeu vidéo Zelda, dont un nouvel opus sort ce jeudi 26 septembre 2024 : The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom.

Pour répondre aux questions des enfants, l'émission invite Florent Gorges, historien du jeu vidéo, co-fondateur des éditions Pix’N’Love. Spécialiste de Nintendo et de Zelda, il est l’auteur des livres Génération Zelda, 35 ans de légende ou encore The Legend of Zelda : 100 trucs à savoir pour être un pro de Zelda (chez Omaké Books). ll parle aussi de sa passion des jeux vidéo sur sa chaîne Youtube "Playhistoire".

La première question revient à Loïc : "Est-ce que le jeu vidéo était long à faire ?" Phoebe se demande d'ailleurs si c'est "dur de créer un jeu vidéo".

C'est au tour d'Aaron et Phoebe de prendre la parole : "Est-ce qu'ils vont reprendre les mêmes personnages que le premier Zelda ? Quel est le personnage principal entre Zelda et Link ?"

"Pourquoi ils auraient donné le nom de Zelda ?" reprend Loïc. Enfin, Louise veut savoir s'il y aura encore d'autres jeux vidéo Zelda dans les années à venir, "jusqu'à 2030".

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur le jeu vidéo Zelda.