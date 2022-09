franceinfo junior. Centrale de Zaporijjia en Ukraine : quels sont les risques ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Les enfants de franceinfo junior ont voulu poser des questions sur la centrale de Zaporijjia en Ukraine. Pour leur répondre : Emmanuelle Galichet, docteure en physique nucléaire et maitresse de conférences au CNAM en sciences et technologies nucléaires.

La guerre en Ukraine est source de drames et d'inquiétudes, notamment concernant le sort de la centrale nucléaire de Zaporijjia, site vulnérable face aux bombardements. C'est le sujet choisi mercredi 14 septembre par des élèves de cinquième du collège Jean Mariotti à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Ils posent leurs questions à Emmanuelle Galichet, docteure en physique nucléaire et maitresse de conférences au CNAM en sciences et technologies nucléaires.

Au micro de franceinfo junior, Julien veut d'abord savoir quels sont les risques d'habiter près de cette centrale de Zaporijjia. Juline prend la parole à son tour : "Quels sont les moyens d'évacuation de la population en cas d'explosion de la centrale ?" interroge la collégienne. Kennedy s'inquiète de son côté des risques et des dégâts potentiels en cas de problème.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior avec les questions des enfants et les réponses d'une spécialiste.