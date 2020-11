franceinfo junior. C'est quoi les gaz à effet de serre ?

Des fumées qui proviennent de la zone industrielle de Chambéry (Savoie). Photo d'illustration. (VINCENT ISORE / MAXPPP)

Les effets du confinement sur le climat sont à peine perceptibles, selon des travaux de l’Organisation météorologique mondiale (agence spécialisée de l'ONU), publiés lundi 23 novembre et auxquels franceinfo a eu accès. Ces données révèlent notamment une nouvelle estimation des émissions de CO2 (dioxyde de carbone) pour cette année 2020. Le bilan n’est pas définitif mais l'Organisation météorologique mondiale avance une chute des émissions entre 4 et 7,5%.

Pour en parler, franceinfo junior accueille trois élèves : Keran, en CM1 à l'école Jules Verne de Viry Chatillon, aux côtés de Yelena et Emrys en CM2 à l'école Gambetta de Sèvres (Hauts-de-Seine). Pour leur répondre : Anne-Laure Barral, journaliste environnement à franceinfo.

"D'où est-ce que ça vient les gaz à effet de serre ?" demande l'élève de CM1 pour commencer. De son côté, Yelena veut savoir pourquoi "on ne le voit pas et on ne les sent pas". "Et si ça pollue toute la terre, on ne pourrait plus respirer" fait remarquer Keran à nouveau. Yelena veut savoir si les gaz à effet de serre sont "propagés dans tout le monde ou dans certains pays". Emrys veut savoir ce qu'il va se passer si on arrêtait de polluer. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur les gaz à effet de serre, présentée par la journaliste Marie Bernardeau.