franceinfo junior. C'est quoi le cancer ?

Cellule cancéreuse représentée en 3D. (MAXPPP)

Le 4 février est la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Il y a eu 399 500 nouveaux cas de cancers estimés pour l'année 2017 en France métropolitaine, selon l'Institut national du cancer, qui précise que 150 000 patients sont morts des suites de la maladie. D'après son rapport de 2016, les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, du sein, du côlon-rectum et du poumon. Ils sont néanmoins détectés de plus en plus tôt, ce qui favorise une meilleure prise en charge.

Chez les enfants et les adolescents, environ 2 200 cas de cancer sont détectés en moyenne chaque année : 1 750 patients pour les moins de 15 ans et 450 chez les adolescents de 15 à 19 ans, selon des chiffres datant de 2015. "La survie à 5 ans des enfants et adolescents atteints de ces cancers s'est améliorée de manière très significative ces dernières décennies et dépasse aujourd'hui 80%", souligne l'Institut dans son analyse. Au micro de franceinfo junior, à l'occasion de cette journée mondiale, des enfants posent leurs questions sur le cancer.

Ces enfants sont venus enregistrer leurs questions au micro de franceinfo junior, lors d'un atelier à Radio France. Avec leur classe, ils ont ainsi pu visiter la rédaction de franceinfo et rencontrer l'équipe de l'émission. (franceinfo junior)

