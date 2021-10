franceinfo junior. C'est quoi la surpêche ?

En ce moment l'OMC mène des négociations concernant un texte très attendu et destiné à lutter contre la surpêche. Les éléves de CM2 de l’école élémentaire publique d’application Saint-Sébastien, à Paris dans le 11ème arrondissement, posent toutes leurs questions à Elodie Martinie-Cousty, en charge de cette problématique à l'association France Nature Environnement.

Simone, 9 ans, pose la première question, "pourquoi on doit limiter le nombre de poissons qu'on pêche ?". Ensuite, c'est au tour de Raphaël, 10 ans, de demander "quelle espèce de poisson est la plus pêchée et la plus menacée ?". Il voudrait savoir aussi, "s'il y a une loi sur la surpêche, est-ce que le poisson va être plus cher ?" et enfin il s'interroge, "est-ce que les pêcheurs qui font ça en famille, ou tout seul, vont être moins autorisés à pêcher ? Et est-ce qu’'il va y avoir une limite au poids ?". Enfin, et pour temier cette chronique consacrée à la surpêche, Lucien, 10 ans, aimerait connaître, "dans quel endroit la surpêche est la plus importante ?".

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior à propos de la surpêche.