franceinfo junior. Bientôt un vaccin contre le virus du sida ?

Ce week-end, c'est le Sidaction, un événement pour mobiliser et lutter contre la propagation du virus du sida. L'édition 2021 de la collecte de dons en faveur de la lutte contre le VIH débute ce vendredi pour se terminer dimanche. Avec la baisse du dépistage et de la prévention depuis un an, "on pourrait avoir 300 000 cas d'infection de plus liée au Covid-19 et pratiquement 150 000 morts de plus du sida" dans le monde, a alerté vendredi 26 mars sur franceinfo Françoise Barré-Sinoussi, présidente du Sidaction.

Du VIH et des moyens de lutter contre, on en parle dans franceinfo junior avec deux élèves de CM2 de l'école PEF à Saint-Ouen. Ils interviewent Florence Thune, directrice générale de Sidaction.

C'est Océane qui pose la première question au micro pour demander ce qu'est le sida : "J'ai déjà entendu parler mais je ne sais pas trop ce que c'est." L'occasion d'expliquer ce qu'est le VIH et la maladie qu'il peut provoquer, le sida. Océane se demande aussi qui peut être touché par ce virus, et si des enfants peuvent aussi l'attraper. "Est-ce qu'on peut s'habituer à cette maladie ou c'est très compliqué ?" demande l'écolière. Sur le vaccin, Océane se demande aussi "pourquoi ça a duré longtemps pour chercher un vaccin" contre ce virus. De son côté, Khalid se demande si les vaccins contre le VIH - en développement en ce moment - "vont marcher". Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour consacrée au VIH et au sida.