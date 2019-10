Médaille pour le prix Nobel de la paix. (BERIT ROALD / SCANPIX NORWAY)

La saison 2019 bat son plein pour les prix Nobel... Littérature, physique, médecine et vendredi 11 octobre, le prix Nobel de la paix. Il a été remis au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.

Mais à quoi ça sert un prix Nobel ? On va tout savoir dans franceinfo junior grâce aux questions de nos intervieweurs : des élèves de CM2 de l'école Henri Wallon de Palaiseau (Essonne). Au micro de Céline Asselot, ils interviewent Serge Haroche, prix Nobel de physique en 2012.

Recevoir un prix Nobel, qu'est-ce que ça fait d'ailleurs ? Se souvient-on de ce jour si particulier ? "C'était un mardi. Le prix Nobel de physique, c'est toujours remis un mardi, raconte Serge Haroche au micro. Évidemment ça m'a beaucoup marqué. On reçoit un coup de téléphone, à peu près une demi-heure avant que le prix soit annoncé (...) Au début, vous avez un moment de surprise, vous vous demandez si ce n'est pas un canular."

C'est quoi un prix Nobel ?

Victor lui demande ensuite : "Qu'est-ce que c'est un prix Nobel ?" Le physicien lui explique : "C'est un prix international qui est décerné par la Suède, par une fondation qui existe en Suède et qui a été créée par Alfred Nobel, un industriel qui vivait au XIXe siècle et qui a laissé toute sa fortune pour qu'elle soit décernée tous les ans sous forme d'un prix pour la physique, la chimie, la biologie mais aussi la littérature et pour la paix. Ce prix est décerné une fois par an."

Les élèves se demandent aussi si on reçoit de l'argent quand on est récompensé par un prix Nobel. "Oui on reçoit des sous, pas immédiatement, sourit l'invité de franceinfo junior. Le prix a beaucoup de prestige auprès des scientifiques, mais même s'il n y avait pas de sous, les gens seraient contents de le recevoir." Le prix s'accompagne d'une somme d'argent, 800 000 euros au total, qui parfois est partagé entre plusieurs personnes, chercheurs.

Une invention pour voir un seul atome

"Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir un prix Nobel ?" demande l'un de nos jeunes intervieweurs. Serge Haroche répond qu'"il faut avoir fait une découverte, avoir découvert quelque chose que personne ne connaissait avant ou avoir fait une invention." Dans le cas des travaux de Serge Haroche, il explique : "J'ai réalisé des expériences qui permettent de voir et de manipuler des tout petits systèmes. La matière est constituée d'atomes et on arrive maintenant avec des technologies modernes à piéger et voir un seul atome. La lumière est constituée de grains qu'on appelle des photons et on peut dans une boite isoler un seul photon et l'observer. Ce que j'ai fait - et ce que beaucoup d'autres physiciens font de par le monde - c'est apprendre à manipuler et piéger ces particules individuelles. Et peut-être qu'un jour on pourra créer des dispositifs qui utiliseront ces systèmes pour faire des choses nouvelles."

Des scientifiques et des recherches pour résoudre les problèmes du monde

Mais finalement, à quoi ça sert de recevoir un prix ? se demande un élève. "Ca sert à rien, répond Serge Haroche. Ça sert à reconnaître un travail important. Une fois qu'on a eu le prix Nobel, ça sert, comme vous voyez ici, je suis invité pour parler de la science et j'essaie d'être un bon ambassadeur, un bon avocat de la science auprès des jeunes, des étudiants, pour leur dire que c'est important de faire de la science. C'est important d'avoir des jeunes qui font de la recherche, on a beaucoup de problème à résoudre dans le monde actuel et c'est votre génération qui va être amenée à résoudre ces problèmes. Il faut qu'il y ait parmi vous des scientifiques, des gens qui veuillent faire de la recherche pour résoudre les problèmes qui se posent et qui vont se poser à l'humanité." À quoi ça ressemble le prix Nobel ? A quoi ça sert d'en avoir ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur les prix Nobel.