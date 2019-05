franceinfo junior. À quoi ça sert d'apprendre les mathématiques ?

Un élève inscrit sur un tableau une opération mathématique. (MAXPPP)

Comment allier jeux et mathématiques, comment apprendre à jongler avec les chiffres et les énigmes... C'est ce qu'on peut découvrir avec le Salon Culture et Jeux Mathématiques, édition 2019, qui se tient cette semaine à Paris. Mais pourquoi apprend-on les maths ? Comment s'amuser avec ? Pour en parler, des élèves de sixième du collège Denain à Compiègne. Pour leur répondre : Marie-José Pestel, présidente du Comité international des jeux mathématiques. Le lien entre jeux et chiffres est évident pour la spécialiste du sujet, qui a été enseignante. Au micro, elle explique ainsi aux enfants que "les chercheurs en mathématiques sont souvent des joueurs. En fait, chercher, c'est jouer avec les mathématiques." Mais c'est une matière qui peuvent s'avérer un peu difficile, concède-t-elle, avec parfois des blocages pour certains élèves. "Qui a créé les mathématiques ? Est-ce qu'on les utilise au quotidien ?"

