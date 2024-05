République tchèque : bienvenue au pays du plein emploi

C’est sans conteste le bon élève de la classe. Avec entre 3 et 4% de chômage, la République tchèque possède un des marchés du travail les plus dynamiques et un des taux de chômage parmi les plus bas de l'Union européenne.

Au carrefour de nombreux pays comme l'Allemagne, la Pologne ou l'Autriche, la République tchèque jouit d’une position privilégiée en Europe centrale. Surnommée "la ville aux mille tours et aux mille clochers", Prague possède un patrimoine historique unique.

Ce n’est pas pour rien que c’est l’une des capitales les plus visitées par les touristes étrangers. Avec ses bars et ses restaurants branchés, elle est très animée et le tramway y circule de jour comme de nuit !

L'une des nombreuses églises de Prague, en République tchèque, surnommée la ville aux 1 000 clochers et au 1 000 tours. (JEAN-CHARLES BERGER)

Présent depuis 18 ans en République tchèque, Jean-Charles Berger est le patron du bistrot français À table !, dans le centre historique de Prague, où il sert 60 à 200 couverts par jour.

Et au milieu coule la Vltava... Prague est réputée pour sa place de la vieille ville, cœur de son centre historique, où se dressent des bâtiments baroques colorés, des églises gothiques et une horloge astronomique médiévale qui s'anime toutes les heures. (JEAN-CHARLES BERGER)

Il témoigne que les Tchèques sont très francophiles : "On me pose toujours la question : pourquoi je suis en République tchèque alors que la France est un si beau pays ? Les gens sont très cultivés, ils ont une grande connaissance et l’histoire et de la culture françaises. Ils sont restés assez proches de la France pour diverses raisons."

Dans le centre historique de Prague. La meilleure période pour visiter la République tchèque est l'été, de fin mai à fin septembre, avec une préférence pour les mois de juin et septembre, moins chauds et moins prisés par les touristes. (JEAN-CHARLES BERGER)

Avec une croissance parmi les plus élevées en Europe, la République tchèque embauche dans de nombreux secteurs comme l’éducation, la finance, la logistique, les transports, le BTP et bien sûr le tourisme. Jean-Charles Berger emploie dix personnes, qu’il a parfois du mal à recruter.

Jean-Charles Berger à Prague : "Les gens sont très cultivés, ils ont une grande connaissance et l’histoire et de la culture françaises." (À TABLE)

"C’est une des choses qui m’avaient aussi vraiment étonné, se souvient-il, par rapport à la France, c’est qu’il n’y a pratiquement pas de chômage. Sans cesse, je cherche des gens pour travailler. Dans tous les secteurs, tout le monde me dit : 'on n’a pas assez de personnes pour travailler !' Il y a de plus en plus de jeunes, des Anglais, des Allemands, de toutes nationalités et pas qu’européennes, qui viennent pour un premier job, particulièrement à Prague."

Vue de la cathédrale de Prague depuis la verdure. En République tchèque, les horaires de bureau sont généralement compris entre 8 heures et 17 heures avec une pause déjeuner raccourcie pour permettre aux employés de profiter de leur vie personnelle et de leur famille plus tôt le soir. (JEAN-CHARLES BERGER)

Si le salaire brut moyen peut paraître faible vu de l'hexagone, il est compensé par un coût de la vie moins élevé qu'en France. Ici, les semaines de travail durent, en moyenne, de 38 à 40 heures. Les horaires de bureau sont généralement compris entre 8 heures et 17 heures avec une pause déjeuner raccourcie pour permettre aux employés de profiter de leur vie personnelle et de leur famille plus tôt le soir. En 18 ans, Jean-Charles Berger a vu le pays changer, en particulier ces dernières années avec l’afflux d’étrangers. De nouveaux magasins ont poussé comme des champignons.

Vue générale depuis les hauteurs de la ville. "Prague est très moderne, assure le Français, vous pouvez tout acheter via votre téléphone portable. Les Tchèques ont été les premiers à avoir tous les services bancaires en ligne." (JEAN-CHARLES BERGER)

"Prague est très moderne, assure-t-il, vous pouvez tout acheter via votre téléphone portable. Les Tchèques ont été les premiers à avoir tous les services bancaires en ligne. Aujourd’hui, je peux trouver tout ce que l’on peut acheter en France, ce qui n’était pas du tout le cas il y a dix ans, donc ça a beaucoup changé."

Prague est un manuel d'architecture en 3D. Les églises et les caves romanes, les cathédrales gothiques, les palais et les jardins baroques, l'élégance des bâtiments Art nouveau ainsi que l'architecture cubiste unique en font un lieu à nul autre pareil. (JEAN-CHARLES BERGER)

Présentes en nombre en République tchèque, les entreprises étrangères et multinationales recrutent. On recense environ 500 sociétés françaises dans le pays. A noter que le réseautage est très répandu pour trouver un emploi. En plus du français, il est particulièrement apprécié de parler l'anglais, l'allemand ou l'italien.

Le bistrot français, dans le centre historique de Prague, sert environ 60 à 200 couverts par jour. (À TABLE)

