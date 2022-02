L’Ukraine prise entre deux feux

Alors que les forces armées ukrainiennes et les séparatistes prorusses, en ce samedi 19 février, s'accusent mutuellement de violations graves du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, alimentant les craintes d'une invasion russe, de nombreux pays appellent leurs ressortissants à quitter Kiev.

Alors que les États-Unis et la Russie font monter les enchères autour de l'Ukraine, l'ancien satellite de Moscou, de nombreux pays appellent leurs ressortissants à quitter Kiev. Les Français d'Ukraine eux, n'ont pas ordre de partir.

David Franck vit depuis 10 ans à Kiev

Marié à une Ukrainienne, seul conseiller des Français de l’étranger du pays, il en a vu d’autres. Les ressortissants français en Ukraine sont parmi les seuls expatriés à ne pas avoir été rapatriés. L’impact aujourd’hui est surtout économique pour les habitants du pays :

"Les gens qui s’en vont, les expatriés et les diplomates, ça a un coût. Ils s'en vont avec leurs familles, les écoles sont désertées, les appartements sont laissés vides, les déménageurs déménagent et qui se retrouve ici ? Les investisseurs étrangers.

Vous avez quelques millions de dollars à investir. Est-ce que vous allez penser à l'Ukraine? Aujourd'hui, vous allez penser à tous les pays, sauf l'Ukraine."

David Franck à Kiev : "Ce sont les Ukrainiens qui payent le prix fort alors qu'il ne se passe rien" (Photo David Franck)

Joutes diplomatiques

L’ambassade américaine a appelé chacun de ses ressortissants à quitter le pays, suivie par l’Allemagne, l’Espagne ou le Canada.

"Ils ont un problème juridique et n'ont pas envie que si des Américains meurent sur le territoire ukrainien, ils soient obligés de venir et que cela les entraîne dans une guerre, avance David Franck. Mais mis à part les Allemands qui ont récemment emboîté le pas, vendredi dernier, les Européens, les Autrichiens, les Français, certains Italiens, on est tous là !" Ce qui a changé, note David Franck, c’est qu’en un peu plus de sept ans, le sentiment anti-russe a sensiblement progressé parmi la population ukrainienne.

Lui écrire : davidukraine2012@gmail.com

