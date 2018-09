Français du monde. Quelle ville du monde offre la meilleure qualité de vie pour les expatriés ?

Vienne, Autriche. (IVAN STAJKOVIC / EYEEM / GETTY IMAGES)

Voici le résultat du classement 2018 de Mercer, le plus important cabinet de conseil en ressources humaines au monde. Sur les 10 premières places, huit sont occupées par des villes européennes, qui offrent toujours l'une des meilleures qualités de vie au monde et demeurent des destinations de premier choix pour les expatriés en mission, relève Mercer.

Et la gagnante est… Vienne !

L’Autriche est sous les feux de l’actualité puisqu’elle assure ce semestre la présidence du Conseil de l’UE. Evaluée, comme 140 autres grandes villes du monde, sur un total de 100 points selon une série d’indicateurs, allant de la stabilité économique et politique et de la criminalité à l’offre de soins, en passant par la culture, les réseaux de transports, l’environnement ou encore l’éducation, Vienne a obtenu un score record et quasi-parfait de 99,1 points !

Pour la première fois depuis sept ans, la capitale autrichienne détrône Melbourne, en Australie. Alors, y a-t-il un miracle viennois ?

Pourquoi la ville attire-t-elle tant les expatriés ?

Ce sont d’abord de bonnes conditions de travail qui font venir les étrangers au pays de Sissi, en particulier les Français. Ici, le cadre est ultra-privilégié (horaires, rythmes, relations hiérarchiques, etc.). Vienne est aussi plébiscitée pour la richesse de sa vie culturelle et sociale, ses bonnes écoles internationales et ses tarifs abordables en matière de logements.

Les maisons et les appartements sont généralement plus grands que les standards parisiens. Le sport est aussi très présent. L’hiver, on patine à l’extérieur et aux beaux jours, on profite des thermes et des piscines. Pour ceux qui ne parlent pas allemand, la diplomatie est une porte d’entrée privilégiée. Les Français sont d’ailleurs bien présents à Vienne car les opportunités d’emploi sont nombreuses.

Jean-Pierre Pont, directeur du magazine et du site internet de l'expatriation et de la mobilité internationale, le Journal des Français à l'étranger (DR)

Paris, Londres, New York, des mégapoles victimes de leur succès

"Toujours le tourisme, axé sur les sports d’hiver et la culture, parce que c’est un pays très développé à ce niveau-là, détaille Jean-Pierre Pont, directeur du Journal des Français à l’étranger. Les organisations internationales recrutent également. Il y a beaucoup d’organisations européennes et internationales à Vienne, qui recrutent. Et dans toutes les PME avec des métiers dans les technologies de l’information : les ingénieurs et même les assistantes de direction trilingues sont recrutés, y compris de France.

Vienne est d’ailleurs l’une des seules capitales européennes à apparaître dans le top 10 de ce classement de «The Economist» avec Copenhague, au Danemark, qui pointe à la 9e place. Melbourne reste deuxième du classement et c’est Osaka (Japon) qui prend la troisième place, devant Calgary (Canada).

Quant aux grandes places financières : Paris ne se classe que 19e, Londres 48e et New York à la 57e place. Trois mégapoles victimes de leur succès avec une insécurité plus forte et des infrastructures parfois saturées. En bas du classement, Damas, la capitale syrienne, est de très loin la pire ville à vivre.

