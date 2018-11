Français du monde. Partir vivre au soleil : Espagne contre Portugal

Barcelone vu depuis les hauteurs du parc Güell. La Catalogne fait partie des trois régions plébiscitées par les expatriés français en Espagne (EMMANUEL LANGLOIS)

Les retraités français ont donc majoritairement une préférence pour le Portugal, mais l’Espagne n’a pas dit son dernier mot et certaines de ses régions sont attractives pour les entrepreneurs. Et si nous passions les deux pays de la péninsule ibérique au banc d’essai ? C’est le match du jour !

Les atouts du Portugal et de l'Espagne

Côté gouvernance tout d’abord, les politiques au pouvoir au Portugal n’ont eu de cesse, ces dernières années, de moderniser l’économie. Résultat : un chômage moins élevé qu’en France, une croissance à 2,5% et des investisseurs qui reviennent. Le pays s’appuie sur l’un de ses principaux atouts : le tourisme.

En Espagne en revanche, la politique d’austérité a produit des résultats mitigés. La crise séparatiste en Catalogne et l’afflux de migrants n’ont rien arrangé.

La façade de la basilique de la " Sagrada Familia ", la plus emblématique des constructions de Gaudi, toujours en chantier (Photo Emmanuel Langlois)

D’un point de vue qualité de vie, le Portugal est désormais l’une des destinations préférées des Français en termes de sécurité, de santé et de bien-être, de bonheur personnel.

L’Espagne, elle, se positionne au-dessus de la moyenne pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le logement, la santé, les liens sociaux et la sécurité.

Dans les rues de Lisbonne (DR)

Côté emploi, au Portugal, il est essentiel d’avoir fait de bonnes études et de posséder de réelles compétences. La reprise pourrait en effet être compromise par le manque de ressources humaines qualifiées.

L’Espagne est considérée comme le troisième plus vieux pays au monde (après le Japon et la Corée du Sud), ce qui impacte forcément son marché de l’emploi. Il est parfois difficile pour les recruteurs de trouver les profils recherchés, ce qui est un plus pour les expatriés diplômés. Mais on observe de réelles disparités entre les régions.

Escale au jardin botanique de Barcelone (Photo Emmanuel Langlois)

"En Espagne, comme la natalité est faible, il va y avoir un gros problème de compétences dans les années à venir, analyse Jean-Pierre Pont, directeur du site et magazine Journal des Français à l'étranger.fr. Il va y avoir un gros besoin de compétences dans les années à venir. Il y a un problème de remplacement des retraités.

Au Portugal, il y a un besoin de compétences dans certains métiers. La seule faiblesse du Portugal, c'est que les salaires sont relativement faibles, mais par contre le coût de la vie est très attractif."

Bord de mer au Portugal (DR)

Au Portugal, les impôts sont prélevés à la source, et les non-résidents sont taxés à hauteur de 25%. Le statut d’expatrié permet d’être imposé au maximum à hauteur de 23,5 %.

Si vous êtes résident fiscal en Espagne, le taux de votre imposition démarre à 19% pour plafonner à 45% si vos revenus sont supérieurs à 60 000 euros. Le montant de l’impôt sur le patrimoine dépend de la région dans laquelle vous vivez.

Jean-Pierre Pont, directeur du magazine et du site internet de la mobilité internationale, le "Journal des Français à l'étranger" (DR)

Quant à la retraite, beaucoup de Français choisissent le Portugal car ils ont droit là-bas à une exonération totale des impôts pendant 10 ans, à condition d’être propriétaire ou locataire d’un logement qui est votre résidence principale et de ne pas avoir été résident fiscal au Portugal dans les cinq dernières années.

L’Espagne dispose d’atouts certains pour attirer les retraités entre son prix de l’immobilier attractif, son climat agréable et sa gastronomie. Pour en profiter, il vous faudra déposer une demande de carte de séjour qui vous permettra de vous inscrire au recensement municipal qui permet d’accéder aux prestations sociales et de s’inscrire sur les listes électorales.

Lui écrire : jeanpierrepont@gmail.com

Aller plus loin

Retrouvez cette chronique sur le Journal des Français à l'étranger.fr, le site et le magazine de la mobilité internationale