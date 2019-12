Français du monde. Malte : échappée belle en Méditerranée pour le réveillon

Didier Lauterborn à côté du buste d'Antonio Manoel de Vilhena,fondateur du théâtre de La Valette (Photo Emmanuel Langlois)

Pas de relâche au théâtre de Malte ! Le théâtre Manoel de La Valette n'a jamais cessé de fonctionner depuis son ouverture en 1732. Le bâtiment de 600 places, à l'architecture et la décoration baroque, est un peu caché dans une petite rue.

Né à Manosque, en Provence, Didier Lauterborn est chargé des relations clients, et témoigne de cet incroyable héritage : "On retrouve ici toute l'histoire de l'humanité. Il y a les temples néolithiques, le Moyen-Âge avec M'dina, la Cité du silence, l'époque des Chevaliers de l'Ordre de Malte, qui sont restés trois siècles, puis Napoléon, les Britanniques et aujourd'hui l'époque moderne avec les cybercafés."

L'intérieur de la co-cathédrale Saint-John de La Valette (Photo Emmanuel Langlois)

On trouve de tout sur cette île aux trésors en Méditerranée !

Des temples millénaires, des églises par dizaines. Et même des espadrilles "made in Pays basque", depuis qu'Olivia et Charles, originaires d'Urrugne, ont ouvert leur boutique dans le cœur historique de la Valette.

"Il y a les touristes qui viennent pour le soleil et la mer, détaille Charles, et les autres pour la culture. Les gens ne s'attendent pas à voir autant de choses dans un si petit pays. La Valette, c'est la plus grande concentration de sites classés UNESCO au monde !"

En se promenant dans les vieilles rues de La Valette, capitale européenne de la culture l'an dernier, on plonge dans un décor minéral à l'accent britannique, avec des cabines téléphoniques rouge vif et des pubs à chaque coin de rue.

Mehdi sur l'île de Gozo : "beaucoup plus calme et tranquille que Malte" (Photo Emmanuel Langlois)

Créneau culturel

Il faut flâner sur les remparts, dans les jardins du Haut-Barraca, qui offrent le meilleur point de vue sur la ville. Cyril Valière, né dans le Lot-et-Garonne, dirige lui plusieurs magasins de cosmétiques sur l'île. Le Français regrette que le patrimoine culturel de Malte ne soit pas suffisamment mis en valeur, estimant que la destination a plus à offrir que des séjours balnéaires :

"Les autorités font la promotion du tourisme de masse alors qu'il y a énormément de choses à visiter, pas que les hôtels et les plages. Il y a aussi les musées, les monuments et les villes. Il y a un vrai créneau culturel."

Olivia et Charles dans leur boutique "Marquis de Vissac" à La Valette (Photo Emmanuel Langlois)

Eux ont quitté La Valette pour la tranquillité et la nature de Gozo, l'île voisine, paradis des plongeurs, où Caroline et Mehdi ont ouvert une maison d'hôtes.

"Gozo est une île plus verte et beaucoup plus calme que Malte, avec des petits chemins pour les randonnées, raconte le Français. Beaucoup de gens viennent s'y reposer, s'y relaxer. Il y a beaucoup de petites criques où se baigner, où on est vraiment seul au monde".

La France est le quatrième marché touristique à Malte, et même la plus forte progression l'an dernier en terme d’arrivées. L'île séduit et profite d'excellentes connexions aériennes avec Paris mais aussi Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Nice, Beauvais et Tarbes.

Une rue pittoresque de Rabat (ou Victoria) la grande ville de l'île de Gozo (Photo Emmanuel Langlois)

Cyril Valiere à La Valette "C'est extrêmement facile de s'installer à Malte, on monte sa société en deux jours" (Photo Emmanuel Langlois)

