Français du monde. Covid-19 : Dubaï toujours pas sorti d’affaire

C’est l’une des rares destinations où trouver la mer, le soleil, et une vie normale. À Dubaï, les restaurants, les centres commerciaux, les plages et les cinémas sont ouverts, de quoi attirer des touristes du monde entier, principalement européens, fuyant la grisaille de l’hiver.

Le nombre des contaminations s'est envolé

Le revers de la médaille, c’est que le nombre de contaminations s’est envolé ces dernières semaines, avec quatre fois plus de cas le mois dernier que lors de la première vague. Le problème, c’est que l’économie de l’émirat repose en grande partie sur le tourisme, témoigne Agnès Lopez-Cruz, directrice de la Chambre de commerce française :

Dubaï est l’émirat qui a l’économie la plus ouverte sur le monde et avec la pandémie actuelle, c’est toute la plateforme touristique, logistique et financière qui en pâtit. Agnès Lopez-Cruz, directrice de la Chambre de commerce française à Dubaï

Car Dubaï, 3,3 millions habitants, c'est plus que la capitale mondiale du shopping de luxe. C’est aussi une porte d’entrée sur toute la région, détaille la Française : "Nous avons des sociétés, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites, qui viennent s’implanter avec des sièges régionaux pour toucher le Moyen-Orient, mais également l’Afrique."

Prise de conscience

Selon les autorités, les touristes débarquant en masse ne seraient pas les seuls responsables de cette reprise du Covid-19. Elle pourrait aussi s’expliquer par le retour d’expatriés, qui représentent 85% de la population, après les fêtes de fin d’année passées dans leur pays d’origine.

Plus de 15 000 Français vivent dans l’émirat et si certains sont restés, d’autres, privés d’emploi, pourraient faire leurs valise selon Agnès Lopez-Cruz : "Certaines entreprises n’arriveront pas à passer la crise, on s’y prépare. Et on attend surtout la rentrée de septembre pour faire un état des lieux avec le consulat, également avec les écoles françaises. On verra la baisse des inscriptions et nous, à la CCI, le renouvellement des adhésions, après l’été je pense."

Des mesures ont été prises pour tenter d’enrayer cette flambée de l’épidémie : depuis le début du mois, les jauges ont été limitées dans les lieux restant ouverts. Les bars et les pubs ont été temporairement fermés.

Dubaï mise aussi sur la vaccination

On réfléchit aussi à plus long terme, indique la Française : "Il y a une prise de conscience très forte des autorités émiriennes sur ce qui est en train de se passer. Elles sont tout à fait réalistes sur les limites de leur modèle économique actuel et conscientes qu’il va falloir se réinventer, probablement restructurer, fusionner, voir les choses effectivement peut-être un peu moins en grand."

Une reprise de l’épidémie de Covid-19 ne ferait pas les affaires de Dubaï, qui voit en cette année 2021 un bon millésime pour le commerce, avec en point d’orgue son Exposition universelle reprogrammée en octobre prochain.

