Français du monde.11 septembre : vingt ans après, New York se souvient

Les décombres du World Trade Center, le jour du drame, le 11 septembre 2001. 2 753 personnes y ont perdu la vie. 1 646 d'entre elles ont pu être formellement identifiées ont annoncé les autorités new yorkaises le 8 septembre 2021. (ALEXANDRE FUCHS / AFP)

Éric Dubourg était en réunion tout à côté de Manhattan au moment où les avions ont percuté les deux tours jumelles. Il reste marqué par la vague de solidarité et d’entraide qui avait suivi les attaques. "Les restaurants ont rouvert tout à côté des décombres des tours pour nourrir tous les secours et les agriculteurs envoyaient des fruits et des légumes."

20 ans après, le Français constate aussi que les New Yorkais sont passés à autre chose.



Les New Yorkais ont tourné la page le jour où ils ont eu Ben Laden (en 2011, NDLR), d’où la décision des présidents successifs de se retirer d’un endroit où ils n’avaient plus rien à faire. Le coupable a été trouvé et ils ne suivent quasiment plus ce qui se passe là-bas. On n’en parlait que quand il y avait un mort américain là-bas. Pour la nouvelle génération, c’est du passé. Elle a d’autres problèmes devant elle bien plus importants. Éric Dubourg

Eric Dubourg à New York : " Juste après le 11 septembre 2001, Les restaurants ont rouvert tout à côté des décombres des tours pour nourrir tous les secours " (Photo www.wineberry.com)

