Expliquez-nous les subventions européennes

L’Union européenne finance une série de projets et de programmes, sous forme de prêts, pour soutenir les politiques et programmes de l’UE, ou sous forme de subventions, gérées par les autorités nationales et régionales.

Parmi les nombreuses subventions européennes, la plus connue est la PAC : la politique agricole commune, mise en place pour soutenir les agriculteurs face à la mondialisation et garantir la sécurité alimentaire de l’Europe.

On a beaucoup parlé de cette politique agricole commune cette année et de ses aides financières. La PAC est le premier poste de dépenses de l’Union européenne : avec près de 53 milliards d'euros, c'est un tiers du budget global, distribué sous forme d’aides aux agriculteurs. Ces aides ne sont pas distribuées de façon égale parmi les 27 pays membres. Dans le top 5, c'est la France qui touche le plus de subventions avec près de 10 milliards d'euros. Ensuite viennent l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et enfin la Pologne. Dans un deuxième temps, cet argent est à nouveau redistribué, selon les départements. En France, entre 2021 et 2022, c'est l’Aveyron qui en a le plus bénéficié, devant la Saône-et-Loire, le Cantal et les Pyrénées-Atlantiques.

Des fonds pour soutenir la recherche, l'inclusion, le financement de grandes infrastructures...

Pour définir le montant de l'enveloppe, chaque année la Commission européenne propose un budget pour l’année suivante. Le montant est amendé par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne, qui regroupe les États. Il doit respecter les priorités établies par les 27, tous les sept ans, dans le cadre financier pluriannuel.

à lire aussi Voitures électriques : la France souhaite que l’Europe défende son industrie face à la Chine

Ces subventions peuvent aussi être attribuées à des personnes ou entités qui ont répondu à un appel à projet. Beaucoup de personnes peuvent donc toucher ces aides. Les agriculteurs d'abord, on l'a vu. L’autre gros morceau du budget est ce qu’on appelle les fonds de cohésion. Il s'agit d’argent qui sert au développement des régions, pour financer, par exemple, de grandes infrastructures routières ou ferroviaires.

Les PME, les petites et moyennes entreprises, peuvent aussi toucher de l'argent dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Les ONG qui travaillent sur des thématiques comme la citoyenneté, la participation civique ou l'inclusion sociale, sont aussi éligibles. Vous pouvez aussi toucher des subventions si vous êtes chercheur, cela concerne également des étudiants via des bourses d'études ou via le programme Erasmus. Il existe également des programmes visant à lutter contre le chômage des jeunes. En général, cela s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 31 ans.