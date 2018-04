Expliquez-nous... Le feuilleton judiciaire et politique autour des condamnations de Lula au Brésil

L'ex-président Lula à Rio de Janeiro (Brésil), le 2 avril 2018. (VANESSA ATALIBA / BRAZIL PHOTO PRESS / AFP)

Les procédures qui se sont succédé sont depuis le départ très politisées, d'abord parce que Lula était donné favori de l'élection présidentielle d'octobre prochain, ensuite parce que les fondements juridiques de chacune des décisions prises depuis la première condamnation de Lula l'été dernier et la rapidité avec laquelle elles l'ont été, sont très contestés par les défenseurs de l'ancien président.

Ce qu'on reproche à Lula

Il a été condamné en juillet dernier à neuf ans et six mois de prison, reconnu coupable de corruption passive et de blanchiment d'argent, dans le cadre d'un scandale de corruption beaucoup plus vaste, considéré comme la plus importante affaire de corruption de l'histoire du Brésil: l'opération "Lava Jato", lavage express.

Des recours successifs rejetés

En janvier dernier, la Cour d'appel de Porto Alegre a alourdi la peine de Lula à douze ans et un mois de prison. Lula a continué de se dire innocent et a laissé entendre qu'il serait quoi qu'il arrive candidat à la présidentielle puisque des recours étaient lancés.

Le premier de ces recours a été examiné début mars. Le Tribunal Supérieur de justice du Brésil a eu à statuer sur une demande qui aurait permis à Lula d'éviter la prison. Elle a été rejetée à la majorité des 5 juges.

Le 26 mars, un autre recours, sur des points techniques, a lui aussi été rejeté.

Entre temps, la Cour suprême du Brésil avait, à la surprise générale, annoncé qu'elle se saisissait à son tour de la question de savoir si Lula devait, ou non, aller en prison avant que tous les recours contre sa condamnation ne soient épuisés.

Ce sont ces débats qui ont eu lieu hier. 11 juges étaient appelés à se prononcer. La demande a été rejetée d'une voix.

Quid de sa détention et de sa candidature?

En théorie, Lula doit désormais aller en prison, mais d'après de nombreux juristes, il ne devrait pas se retrouver derrière les barreaux avant la semaine prochaine. Les avocats de Lula peuvent gagner du temps en faisant examiner un nouveau recours, devant un autre tribunal, mais il a, a priori, peu de chances d'aboutir. D'autres recours pourraient ensuite avoir lieu pendant sa détention.

L'autre question en suspens est évidemment celle de sa candidature à la présidentielle. En vertu de la loi dite "ficha limpa", "casier vierge", le tribunal supérieur électoral devrait empêcher la candidature de Lula, mais il ne se prononcera que l'été prochain. C'est à ce moment là que les candidatures à la présidentielle seront -ou non- définitivement validées. Le Parti des Travailleurs pourrait décider de maintenir la candidature de Lula et le remplacer au dernier moment par un autre candidat qui serait en quelque sorte son représentant.