C'est quoi la différence entre ministre et secrétaire d'État ?

Le nouvel exécutif se dévoile petit à petit. Si certains portefeuilles ont déjà donné, la liste complète n'est des ministres, des secrétaires d'État et des ministres délégués se fait toujiours attendre mercredi 7 février dans la matinée. Mais quelles sont les différences et les spécificités de ses fonctions ?

Les ministres

Appelés aussi ministre de plein exercice, ils sont à la tête d'une administration et s'occupent d'un ou de plusieurs dossiers. C'est ce qu'on appelle le portefeuille ministériel et il peut changer à chaque remaniement. Par exemple, celui de Bruno Le Maire à Bercy, s'est élargi depuis 2017. Il est, en effet, passé de ministre de l'Économie et des Finances à ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Les ministres délégués

Selon la taille du portefeuille, les ministres peuvent être assistés par des ministres délégués, qui exercent leur fonction auprès du Premier ministre ou auprès d'un autre ministre. Ils sont chargés plus spécifiquement d'un domaine. Contrairement aux ministres, qui se retrouvent systématiquement tous les mercredis à l'Élysée pour le Conseil des ministres autour du président de la République, les ministres délégués, eux, n'y vont pas forcément. Leur participation ou non est précisée dans le décret qui détaille la composition du gouvernement.

Les secrétaires d'État

Comme les ministres délégués, ils sont souvent sous la tutelle d'un ministre ou du Premier ministre. Cependant, les secrétaires d'État sont les membres du gouvernement qui ont le moins de marge de manœuvre. Eux aussi n'assistent pas au Conseil des ministres sauf quand est programmée à l'ordre du jour une question qui les concerne directement.

Les ministres d'État

Il s'agit d'un titre donné plus rarement. Il n'y en avait pas par exemple sous les gouvernements d'Élisabeth Borne et de Jean Castex. Être ministre d'État, c'est avant tout un titre honorifique, notamment pour souligner l'importance du portefeuille. Par exemple, l'écologie ces dernières années a été dirigée plusieurs fois par des ministres d'État, comme Nicolas Hulot ou François de Rugy. L'objectif en nommant un ministre d'État est donc d'afficher une priorité gouvernementale, mais pas seulement, puisque le ministre d'État se distingue des autres ministres, en arrivant très haut dans le protocole, juste après le Premier ministre.