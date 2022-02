La magie du périnée

Le samedi à 13h56 et 19h26

Cécilia Berder, vice-championne olympique d’escrime à Tokyo nous fait entrer chaque semaine dans le monde olympique. On parle cette semaine du rôle du périnée dans notre quotidien.

Cette semaine on parle d'un muscle très discret, dont on ne connaît pas tous l'existence, et qui est pourtant très important dans la vie du quotidien : le périnée.

J'ai entendu parler de ce muscle pour la première fois il y a une petite dizaine d'années. Une collègue de mon équipe faisait ses études en kinésithérapie et, à chaque séance d'abdominaux, elle nous demandait de penser à bien serrer notre périnée, sous le regard bien souvent amusé de nos entraîneurs.

Car, oui le périnée se trouve dans une zone très intime. Entre le pubis et le coccyx, il ressemble un peu à un hamac. Ce plancher est fait de différents muscles et ligaments et permet de soutenir nos organes. Pour le sentir, il nous suffit de retenir une envie d'uriner.

Un sujet de moins en moins tabou

Le périnée, ce n'est pas comme les tablettes de chocolat qu'on va pouvoir exhiber. Pourtant un périnée trop faible peut engendrer des fuites urinaires, des gaz vaginaux, une pesanteur pelvienne, des douleurs périnéales, une descente d'organes ou des problèmes d'érection et des hernies inguinales chez l'homme.

Heureusement, dans le sport, ce sujet devient de moins en moins tabou. Dans notre centre d'entraînement, lors de chaque bilan médical, on répond à un questionnaire pour mieux cibler d'éventuelles défaillances.

S'entraîner à muscler son périnée. Une pratique possible dans toutes les situations, en faisant du sport, du yoga, mais aussi à n'importe quel moment dans la vie quotidienne. (Illustration) (HINTERHAUS PRODUCTIONS / DIGITAL VISION / GETTY IMAGES)

Tout le monde doit y faire attention

Évidemment, actuellement enceinte, je porte une attention toute particulière à mon périnée, car aujourd'hui, le poids exercé sur cette zone est encore plus important. Mais tout le monde peut et doit y être vigilant, homme comme femme.

Si vous sentez une défaillance au niveau de ce muscle, il est facile de prendre rendez-vous chez un kinésithérapeute pour se rééduquer. Beaucoup d'exercices en auto-rééducation existent et sont très faciles à mettre en place. Alterner des phases rapides de contracté/relâché ou contracter durant plusieurs secondes cette zone représentent déjà des exercices très efficaces.

La difficulté n'est vraiment pas de faire ces exercices, mais de penser à les faire. Un brossage de dents, une attente à un feu rouge peuvent être des moments propices, mais aussi et surtout, quand vous toussez, éternuez ou portez des charges.

Avoir une base solide, autrement dit un plancher pelvien tonique, permet un meilleur maintien, une posture plus juste, une meilleure respiration, une conscience de son corps accrue. Ces améliorations favorisent évidemment le relâchement, la lucidité et donc la performance sportive. Dernier avantage du périnée, il joue un rôle important dans votre plaisir sexuel.