En route vers Paris 2024. Une rentrée sportive

Attention à la reprise du sport en cette rentrée. Un peu de jugeotte et de douceur envers son corps sont recommandés. (EYESWIDEOPEN / GETTY IMAGES EUROPE)

Sportif du dimanche ou de bon niveau, après une reprise un peu trop intense, personne n'y coupe : les courbatures viennent nous ciseler le corps. Les moindres marches à gravir se transforment en Everest. La descente du lit ressemble au Kilimandjaro.

Bref, les courbatures c’est douloureux. D'un point de vue physiologique, ce sont des micro-lésions du muscle qui provoquent ces douleurs. Il n'y a pas d’inquiétude particulière à avoir. Votre muscle a bien travaillé, (peut-être un peu trop) et il cherche à s’adapter et à créer des fibres plus résistantes pour devenir plus performant.

Direction le bain froid

Les douleurs peuvent durer plusieurs jours. Pour accélérer le processus de guérison, Robin Hager, préparateur physique des équipes de France de sabre préconise "une activité légère pour décrasser le corps, de type marche, vélo ou piscine, suivie d’un bain froid aux alentours de 10°".

Avec un peu de maturité, de sagesse et une bonne connaissance de son corps, la reprise sportive peut aussi se passer sans courbatures. Robin Hager recommande une reprise en douceur "avec une activité physique légère type aérobie en allant par exemple au travail en vélo et avec la mise en place d’une routine d’échauffement avant chaque activité physique. Le gainage et la proprioception sont des éléments indispensables pour améliorer la connaissance inconsciente de notre position dans l’espace".

Bienveillance et indulgence envers son corps

Le manque de temps ou l'envie de progresser rapidement encouragent malheureusement une reprise souvent trop rapide avec un risque de blessures accrue. Pourtant, faire preuve d'indulgence et de bienveillance envers son corps peut se révéler être un vrai atout pour améliorer et ménager sa monture sur le long terme.

Toute notre vie, notre corps va évoluer. Un jour, un mouvement parait impossible. La phase d'acceptation de cet état est indispensable pour que, quelques jours plus tard, avec intelligence et douceur, ce mouvement soit acquis.

Le yoga et le pilate, des activités à la mode pour cette rentrée

Des activités qui fonctionnent très bien pour prendre soin de sa carcasse et "dénouer son squelette". Robin Hager conseille également de "varier les activités physiques pour muscler l'ensemble de son corps". On peut alors ajouter à ce programme de reprise un sport collectif pour l’aspect ludique, de la danse pour se muscler en profondeur et de la méditation pour être plus détendu.

De quoi annoncer une rentrée sportive radieuse !