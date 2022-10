La métamorphose de Battersea, l'ancienne plus grande centrale à charbon d'Angleterre

Les quatre immenses cheminées blanches dominent toujours le ciel de Londres depuis des décennies, exactement comme sur la couverture de l'album Animals des Pink Floyd en 1977. Sauf qu'aujourd'hui, la fumée ne jaillit plus, et le cochon géant, devenu culte, ne flotte pas dans les airs. 40 ans après sa fermeture, la centrale électrique de Battersea, plus grande centrale au charbon d'Angleterre vient de rouvrir ses portes, réhabilitée en un ensemble moderne de bureaux logements et commerces.

Un ballon en forme de cochon flotte au-dessus de la Battersea Power Station pour promouvoir la réédition des albums du groupe britannique Pink Floyd, Londres (Royaume-Uni), le 26 septembre 2011. (FACUNDO ARRIZABALAGA / AFP)

Pour la réouverture de ce bâtiment industriel emblématique, des milliers de personnes se sont déplacées et se prennent en photo, curieux de découvrir l'intérieur. Les caractéristiques et l'architecture du bâtiment des années 1930 sont presque restées intactes, mais dans les allées, on trouve désormais des centaines de boutiques modernes, des cafés branchés et des restaurants animés, au plus grand bonheur des visiteurs. "Je regarde autour de moi, et j’ai du mal à croire tout le travail qu’ils ont accompli, je suis ravi", dit l'un d'eux, quand un autre estime que "ça valait tout l'argent qui a été dépensé, je suis très content, c'est magnifique."

Un défi architectural

Les travaux ont coûté plus de 10 milliards d'euros et ont commencé il y a 9 ans, après le rachat de la centrale en 2012 par des investisseurs malaisiens. Elle est restée vide et abandonnée pendant près de 40 ans. Alors cette réhabilitation est une grande fierté pour Simon Murphy, le directeur de la société de développement de la centrale, d'autant plus que "Boris Johnson décrivait ce projet comme l''Everest de l'immobiliet' quand il a débuté." "Cela a dépassé les rêves de tout le monde", confie-t-il.

"Voir le résultat aujourd'hui et voir des milliers de Londoniens entrer dans le bâtiment, le regarder et dire 'Wow', c'est un moment vraiment fantastique pour toute l'équipe." Simon Murphy, directeur de la société de développement de la centrale à franceinfo

Ses 16 hectares accueillent également des appartements, un théâtre, un hôtel, un grand jardin extérieur. Les concepteurs du projet estiment que 25 000 personnes vivront ou travailleront sur le site. Un projet qui se concrétise après plusieurs tentatives avortées.

Au plus fort de son activité, la centrale de Battersea produisait un cinquième de l'électricité consommée à Londres, et fournissait notamment le palais de Buckingham et le Parlement de Westminster. Mais, progressivement, dans les années 1970, l’utilité de la centrale diminue avec la montée en puissance de nouvelles sources de production d'électricité. Une première unité de la centrale s’arrête en 1975, puis la seconde en 1983. Progressivement, le bâtiment tombe en ruine, jusqu'à perdre sa toiture, avant son rachat en 2012.