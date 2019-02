En Tunisie, des lycéens font grève pour pouvoir passer leur bac

La Tunisie vit une situation surréaliste. Les enseignants boycottent les évaluations et examens des bacheliers. Ils réclament notamment des augmentations de salaire face à l’inflation galopante. L’État assure qu’il n’est pas en mesure de satisfaire ces demandes, ses caisses sont vides. La situation est bloquée au point que les élèves ont décidé de faire grève. Découragés et énervés de ne pas pouvoir suivre leurs cours normalement, ils sont surtout agacés de ne pas pouvoir être évalués. C'est pourquoi ils ont décidé de se faire entendre.

Car le boycott des évaluations a de lourdes conséquences, avant même les examens de fin d’année. Pas d’évaluations intermédiaires, pas de pré-inscription possible dans les universités, que ce soit en Tunisie ou à l’étranger. "Je passe des nuits à pleurer, j'ai mal au ventre à cause du stress, de la fatigue, témoigne une élève. Parfois je n'ai pas cours, parfois j'ai cours. Les horaires sont foutus en l'air, notre emploi du temps n'est pas stable du tout."

J'avais des projets. C'est injuste pour nous parce que nous, on n'a rien à voir dans tout ça. On a besoin de notre bac et notre avenir en dépend.