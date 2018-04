En Italie, une exposition sur l'intelligence des plantes à Florence

Les toboggans pour "The Florence Experiment" au palais Strozzi à Florence (Italie). (MAURIZIO DEGL INNOCENTI / ANSA)

Nous allons en Italie à la découverte d’un scientifique original, Stefano Mancuso, l’auteur de l’Intelligence des plantes un best seller sorti en début de mois en France. Les travaux de Stefano Mancuso inspirent une exposition interactive qui débute jeudi 19 avril, à Florence.

Exposition qui a lieu dans le palais Strozzi, un chef d’œuvre Renaissance, palais du XVe siècle de Florence. Tranformé en Fondation d’Art Contemporain aujourd’hui l’un des plus grands centres d’exposition d’Italie. Alors que diable est allé faire notre scientifique Stefano Mancuso dans cet haut lieu d’art ? Mener des expériences avec le grand public. En l’occurence mesurer l’impact des émotions de l’homme sur les plantes. Comment elles vont se défendre ? Quels messages elles vont envoyer ? Première expérience : le visiteur est invité à glisser dans un toboggan géant 20 mètres de haut avec un petit plant de haricot serré contre lui. Le directeur de la fondation d’art Palais Strozzi Arturo Galansino : "Car les plantes sont des hyper sensibles, c’est une notion au centre des recherches de Mancuso, à l’Université de Florence, le fondateur de la neurobiologie végétale."

Les plantes ont cinq sens

Elles sentent les vibrations, se tournent vers la lumière, reconnaissent à l’odeur des signaux de présence d’éventuels prédateurs. Et surtout elles communiquent entre elles et avec les animaux. C’est une question de survie bien souvent explique l’auteur de l’Intelligence des Plantes : "La définition correcte de l’intelligence, c’est la capacité à résoudre des problèmes. Comment fait une plante par exemple à résister aux prédateurs alors qu’elle ne peut pas bouger ? Prenez un bête plant de tomate. Quand il est dévoré par les vers il émet une substance chimique pour faire venir des mouches qui vont attaquer ses prédateurs ! Et les plantes mettent en place ainsi une infinité de stratégies." Le livre de Stefano Mancuso regorge d’illustrations. Un best-seller de vulgarisation scientifique paru en français il y a seulement deux semaines et déjà selon son éditeur L'intelligence des plantes se hisse dans la liste des meilleures ventes.

"The Florence Experiment" une exposition mêlant science et art contemportain à Florence du 19 avril au 26 août au palais Strozzi.