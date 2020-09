En Irlande, les "wet pubs", fermés depuis le début de la crise du coronavirus, espèrent rouvrir leurs portes dans une semaine

Un couple masqué passe devant un pub fermé à cause du coronavirus, le 25 mars 2020. (PAUL FAITH / AFP)

Les "wet pubs" comme on les appelle en Irlande, les pubs qui ne servent que de l’alcool, sont considérés comme des nids à coronavirus. On y boit, beaucoup, on ne s’asseoit pas toujours à une table, on se tient debout, on chante, on crie... Depuis le début de l’été, l’objectif du gouvernement était de rouvrir les écoles fin août et donc d’éviter toute reprise de l’épidémie. Conséquence collatérale : les wet pubs ont dû rester fermés.

Leur réouverture n’a eu de cesse d’être repoussée, alors la date du 21 septembre, les tenanciers n’y croient pas trop. "C’est la quatrième date qu’on nous donne, explique TJ McInerney, qui tient un pub dans le comté de Tipperary. J’attends des garanties de la part du Premier ministre. Je ne vais pas préparer mes stocks. Ça fait quatre fois, je ne peux pas !"

Je ne serai satisfait qu’une fois que les portes de mon pub s’ouvriront et que je serai derrière le comptoir. TJ McInerney à franceinfo

Cette réouverture est d’ailleurs menacée dans les comtés de Dublin, Limerick et Kildare, à cause de leur taux élevés de contamination.

Le pub, lieu de vie du village

Dans l’Irlande rurale, le pub est souvent le dernier commerce du village, fermé seulement deux jours par an, le dernier lieu où on se retrouve entre copains, avec le terrain de sport."Pour les gens de Mullinahone, ça représente tellement, tellement !, explique TJ McInerney. J’ai croisé l’autre jour l’un de mes habitués, un retraité, qui m’a dit : 'TJ, je suis vivant, mais je ne vis plus. Je ne vois personne, ça change quoi que je casse ma pipe aujourd’hui ou demain ? Si je n’ai plus de vie, ce n’est qu’une existence.'"

Mais l’Irlande des villes a largement perdu cette tradition des "irish pubs", au profit des cafés, plus calmes, davantage ouverts aux femmes, qui affichent une image plus saine : en vingt ans, les Irlandais ont en moyenne réduit leur consommation d’alcool de 23%. Pour les pubs, la situation avant le confinement était loin d’être rose. Rien qu’en 2018, près d’une centaine ont fermé leurs portes, devenus trop peu rentables. Certains autres n’auront pas survécu à la crise du Covid-19, mais il est encore trop tôt pour avoir des chiffres.

Une réouverture sous conditions

Maintenant qu’une date est actée, il y aura bien sûr des restrictions. L’expérience du pub irlandais sera bien différente : personne debout, personne accoudé au bar, chaque groupe, de six personnes venant de trois foyers maximum, sera installés à une table. Il faudra réserver, donner ses coordonnées pour les cas contacts. Dans les pubs les plus exigus, les clients devront partir au bout d’1h45. Tous les pubs devront fermer leurs portes à 23h30 au plus tard, et non plus au départ du dernier client, comme cela se faisait encore en février dernier.