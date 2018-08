En direct du monde. En Inde, Ikea pose ses premiers cartons

Ikea vient d'installer un magasin de 37 000 mètres carrés dans la quatrième ville la plus densément peuplée du pays. (NOAH SEELAM / AFP)

Ikea ouvre son premier magasin au sud du pays, à Hyderabad, 12 ans après les premières études de marché, et 5 ans après avoir posé sa candidature. Le chemin a été long, comme souvent en Inde. La première porte s'ouvre en 2011 quand le gouvernement indien autorise les marques étrangères et monomarques de la grande distribution à détenir 100% de leurs magasins dans le pays. Plus besoin de s'allier avec des partenaires indiens.

Trouver des terres vierges, un défi dans un pays aussi peuplé

Mais attention : deux conditions sont posées par New Delhi. D'abord, les entreprises doivent s'engager à investir 1,3 milliard d'euros en Inde dans les cinq premières années de leur installation. Puis, et c'est peut être le plus difficile, 30% de leurs achats de matières premières doivent se faire auprès de fournisseurs locaux. Enfin, dernier défi : trouver des terres. Ceux qui sont déjà allés dans un magasin Ikea le savent : ils sont énormes. Or dans un pays aussi densément peuplé que l'Inde, et où un habitant sur deux dépend encore de l'agriculture, il est très difficile de trouver autant d'espace libre.

Quand on a un peu d'argent, on ne fait pas, on fait faire

Le premier magasin se situe à Hyderabad, quatrième métropole la plus peuplée du pays, avec environ sept millions d'habitants. Un magasin de 37 000 mètres carrés qui compte l'un des plus grands restaurants de la marque dans le monde. Mais la firme suédoise a dû revoir son modèle réputé de montage des meubles. Ikea vise en effet la population indienne aisée. Mais il est hors de question de leur demander de lire une notice écrite en 12 langues, de prendre une clé et de passer l'après-midi à monter une armoire. En Inde, dès qu'on a un peu d'argent, on ne fait pas, on fait faire. Ikea propose donc un service de montage des meubles, qui coûtera entre 4 et 50 euros, suivant la marchandise. Ce qui est relativement élevé pour le pays, surtout que plusieurs de ses concurrents locaux offrent une livraison et un montage gratuits.

Plusieurs centaines de millions de clients potentiels

Le géant suédois prévoit d'ouvrir d'autres magasins : à Bombay dès l'année prochaine, puis à Delhi et Bangalore. 25 magasins sont prévus dans les sept ans à venir afin de cibler cette classe moyenne urbaine. Un bassin de population de plusieurs centaines de millions d'acheteurs potentiels qui représenterait le relais de croissance nécessaire à cette firme qui stagne en Europe après y avoir saturé le marché.